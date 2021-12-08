新型新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，為世界衛生組織高度警戒。美國輝瑞(Pfizer)藥廠表示，開發新疫苗可能需要100天，衝擊金融市場拉回整理。鋒裕匯理投信指出，面對市場的不確定性，投資需要更加嚴謹。投資等級綠債基金除了納入基礎信用分析流程，更加入綠色債券分析，可掌握更優質收益機會，並有助提升投資組合因應風險環境的抵抗力。

根據理柏資料，2020年1月新冠肺炎期間到今年8月底，綠色投資等級債指數報酬表現上漲8.54％，投資等級債指數上漲6.66％；在抗波動方面，綠色投資等級債更具守護抗震實力。近兩年來綠色投資等級債指數的年化波動率僅約4.71％，低於投資等級債指數的7.16％，更適合投資人做為長期核心資產部位。

鋒裕匯理投資組合經理人與複合債券代理主管暨歐元複合債券主管Isabelle Vic-Philippe表示，在投資綠債時，憑藉經驗豐富的信用團隊和ESG分析平台，能對債券發行人與發行標的進行更深入的研究，由下而上挑選體質更優異的債券，進而掌握更優質的收益和標的的透明度。鋒裕匯理資產管理擁有44名信用研究分析師和27名ESG分析師，其中有5名專門的綠色、社會和永續債券專家，致力綠債投資分析。

在相關綠債優質標的部分，以汽車產業來說，該行業除了增加電動汽車和氫燃料電池汽車比例、降低燃油引擎比重的發展目標，並制定長期減碳計劃，去符合歐盟綠色協議（EU Green Deal）限制車輛排放和改善電池的計畫，這使得該行業更加環境友善。相關的例子還有金融行業、公用事業行業等，可以看到美國的電廠也加入發行綠色債券的聯盟。

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金是全台首檔布局全球投資等級綠色債券的投信基金，信用風險相對較低。在企業債信用分析流程中，加入綠色債券分析，額外關注綠色債券的「用途分析」及「環境影響」，預計於12月28日展開募集。

鋒裕匯理投信分析，綠債是能為環境帶來相對正面影響之金融商品，將募集款項用於氣候、環保、節能、減碳等綠色投資計畫，並定期對投資人報告綠色投資效益，符合當今愈發重視責任投資的投資趨勢。隨著更多企業加入發債，可供基金投資組合布局的優質綠債標的也同步增加。建議投資人不妨透過相關綠債基金，以掌握綠債長線趨勢、參與能源轉型軌跡。