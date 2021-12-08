「台灣併購金鑫獎」(8)日舉行頒獎典禮，富邦金控以收購日盛金控案，創下國內「金金併」歷史里程碑，榮獲2021年第十一屆「台灣併購金鑫獎」-「年度最具代表性併購獎」、「年度最具影響力併購獎」兩項大獎。富邦金控在合併日盛金控後，將有助擴增證券及銀行業務規模，提供客戶更多元的產品及便捷的金融服務，並可同時促進國內金融整併及綜效，帶動台灣金融產業之正向發展。

由台灣併購與私募股權協會每年舉辦的「台灣併購金鑫獎」，為台灣最具權威性的併購獎項。自2011年起每年舉辦評選活動，評審委員皆為國內最資深的併購專業人士，歷年來得獎案例皆創下國內企業併購的里程碑。本屆計有203件併購案例競逐各類獎項，競爭相當激烈。主辦單位指出，富邦金控收購日盛金控一案為2018年金管會推出「金金併」政策以來的首樁金融機構整併案，雙金併除了顯著提升富邦金在業界的經濟規模與市場地位，公開收購成功也對金融產業整併帶來極具指標性的正面意義。富邦金控董事長蔡明興指出，富邦金控致力提供多元創新的金融百貨服務，旗下已具有相當完整的保險服務平台，子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位。與日盛合併後，富邦金控可持續強化證券、銀行業務之收益，均衡金控之多元業務發展與收益來源。同時，透過資源整合及重新配置，亦可望提升銀行、證券業務之經濟規模及經營績效，強化公司整體競爭力。蔡明興表示，富邦金控響應政府政策，在考量創造股東價值的前提下，推動國內首宗「金金併」，期盼促進產業整合，推升台灣金融業國際競爭力；富邦金控也積極重視客戶及員工權益，將致力於創造多贏。根據中華徵信所《2021年台灣大型集團企業研究》調查，富邦金控成功併購日盛金控，富邦集團首度名列台灣資產第一大集團。展望未來，富邦金將持續致力永續經營，創造共好，並持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之願景邁進。富邦金控、日盛金控已於11月5日雙方股東臨時會通過合併案，待主管機關核准後，預計2022年第一季完成金控之合併，2022年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子公司之整併。