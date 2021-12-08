台南市楠西區密枝社區發展協會理事長江仲緯（左）說，在台南藝術大學USR計畫協助下，水果廢棄套袋、芒果皮也可再製成商品。（劉秀芬攝）

保護芒果的紙袋也可以再利用，打成紙漿，再製成手抄紙。（台南藝術大學提供／劉秀芬台南傳真）

北寮社區擬將構樹皮製成DIY材料包。（劉秀芬攝）

台南市楠西區密枝社區為推廣循環農業，在台南藝術大學USR計畫協助下，將水果套袋回收，加上芒果皮，以抄紙方式製成再生紙、再生碗盤，果皮製成的紙漿有淡淡香味，不僅可用來盛裝乾貨，用完丟棄後也可以很快分解，社區正與機能衣廠商談合作，希望以芒果紙漿做成標示標籤，推廣環保觀念。

楠西區盛產芒果、楊桃，為防止水果受風吹日曬蜂蟲叮咬，農友多會套上紙袋保護，但水果採收後套袋就成廢紙。密枝社區發展協會理事長江仲緯表示，社區曾請老師來教導製作手抄紙，但是製成的紙製品多製成明信片或便條紙，無法商品化。

在南藝大應用藝術研究所纖維組學生輔導協助下，不僅將將水果套袋再利用，更加上山區常見的廢棄芒果皮。江仲緯說，每年芒果季時，農民將次級品芒果果肉烘成芒果乾，削下的大量果皮，當堆肥都嫌多，大部分都是當垃圾丟掉，因此大量的芒果皮，也是社區想要解決的問題。

南藝大同學將芒果、楊桃廢棄套袋加水打爛後，加上芒果皮一起混打，形成不同色澤及厚度的手抄紙，也可塑型成碗盤，利用性更多元，今年密枝社區舉辦市集活動餐會時，以農廢紙製成的碗盤裝擺飾品，每個都有獨特的紋路，還可以看到一點一點咖啡色的果皮，也吸引民眾的詢問。

江仲緯表示，除了讓民眾體驗DIY，更希望能將手抄紙量化、商品化，目前已經運用在社區產品的商品標籤、包裝紙、明信片等商品，而且也正與一家機能衣廠商洽談，希望能採用農廢再生紙製成衣服標籤，實現商品化目標，也推廣推廣減廢環保觀念。

除了以水果廢料造紙，南藝大應用藝術研究所纖維組在北寮社區教民眾利用山區隨處可見構樹開發成構樹纖維DIY包，在輔導愛文山社區以採集月桃葉進行基礎編織，不僅可當農村旅遊DIY體驗，同樣可以開發成DIY材料包，未來商機可期。