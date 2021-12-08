情侶約會時到底該由誰來買單？還是各付各的「AA制」最好？近來再度引起討論，對於台灣的情侶總是為了要不要各付各的而爭論不休，引起網友好奇詢問，不知道日韓女生在交往的時候，也會AA制嗎？有過來人分析，她們大部分只有在一種情況下才會分開付。

一名網友在《PTT》表示，聽說日本女生溫柔體貼、善解人意，遠勝台灣女生，由於台灣年輕一輩的男女越來越強調AA制，想知道日韓女生在交往的時候，是否也會AA制？尋求追過日韓女生的人分享相關經驗。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「日女不AA的，男生出」、「日本沒在AA啊，連上司都要請下屬欸」、「亞洲各國最不AA的就日本了吧」、「你AA試試，會得到她們看垃圾一樣的眼神」、「日本更大男人主義吧」、「日本誰跟你AA」。

有過來人分析，日韓社會是很父權的，不像優質的台灣女性，出門花費會AA制，甚至會請男方、開車載男生，心情好還會買房子給男生住，直言台灣男生其實很幸福，台灣至少還能吵AA，「日韓你去吵AA試試看，笑死」。

還有內行人指出，之前跟韓國人出去吃飯，他們文化是，如果女生對你沒意思，是不會讓男生請的；日本也差不多，「日本只是朋友的話都AA，願意讓你請，通常都有戲」，意思是AA制表示女生根本不想跟你幹嘛，如果雙方有意思，通常就是男生全包，AA的話代表僅止於朋友或同事關係。

約會到底怎麼付？AA制真的公平嗎？ 龍龍直呼好想被包養！