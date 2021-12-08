呂姓網友利用網拍平台「殺價王」的實體商品券兌換系統漏洞，短短5個小時，瘋狂兌換180多萬的便利商店商品券，台北地檢署8日依詐欺罪起訴呂男，另外還有2名網友仍在偵辦中。

殺價王規定網友可以現金購買平台內的「殺價幣」參加拍賣，拍賣採取「最低且唯一」者得標制，沒得標的網友，則可得到被稱為「鯊魚幣」的購物金回饋，鯊魚幣可換成包括7-11等合作商家的商品券。

但今年3月間，有網友發現，殺價王的兌換系統有漏洞，兌換商品券後，鯊魚幣並不會減少，其中呂姓網友利用深夜11時到翌日凌晨4時，在北市松山區2家超商門市內，頻繁兌換了3000多張實體的商品券，直到被殺價王發現，累計兌換商品券額度達180多萬元，而且殺價王無法止付，只能眼睜睜看著這些商品券被拿去消費使用，憤而提告。

據了解，殺價王原本同意和呂男和解，但事後發現呂男早已花光商品券，而且無錢賠償，因此決定提告，檢察官無法證明呂男對殺價王的兌換程式動手腳，認定吳男是利用系統漏洞詐騙；另還有2名網友涉入，分別在台北、台中地檢署偵辦中。