彰化銀行公布，11月份合併稅前盈餘8.5億元，累計前11月合併稅前盈餘94.45億元，累計合併稅前每股盈餘(EPS)為0.90元，累計合併稅後盈餘81.86億元，累計合併稅後每股盈餘(EPS)為0.78元。

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