疫情趨穩及低利率環境、游資充沛，推升房市買氣，激勵建商推案信心！根據台中市不動產開發公會最新統計，2021年台中房市推案總金額達到3334億元、創新高，年增近一成！台中市不動產開發公會理事長林正雄指出，今年因為整體營建成本暴增，帶動預售新案單價平均漲幅約達三成，帶動推案總金額衝到歷史新高。

展望2022年的台中房市，林正雄預期，在政府持續打房及金融限縮政策影響下，預估2022年推案總金額約在2800億至2900億元之間，房市將呈現「量減、價微揚」格局，明年台中市區預售案房價每坪40-50萬元將成常態。

正因為看好台中房市的前景，台中前十大購地建商今年截至11月為止，總購地面積超過6萬坪，大都集中在北屯區14期重劃區、水湳經貿園區與烏日高鐵特區。

尤其是豐邑機構購地動作最為積極，日前大手筆砸下近40億元重金、以每坪60萬元的區域新高價，買入北屯區現為「太原夜市」的6600坪土地，創下台中最大單一土地交易面積紀錄！豐邑機構總經理邱崇喆表示，未來將採複合式分期開發，住宅每坪單價上看4字頭！

事實上，今年截至目前為止，豐邑機構在台中市的購地面積超過1.2萬坪以上，躍居「獵地大戶」！其次是購地近萬坪的富宇建設，以及寶佳機構、國聚、惠宇、大華、大城等建商，購地面積均分別超過5000坪以上。

林正雄分析，自去年起，74號快速道路環線內「2」字頭房價已經絕版，以目前市場環境來看，明年「2」字頭房價恐將在台中市場全面消失，購屋人要有心理準備。至於台中房市推案熱區，以行政區劃分，前五名依序為北屯區（推案金額729.3億元）、西屯區（649.8億元）、南屯區（360.6億元）、梧棲區（317.2億元）、東區（241.7億元）；值得注意的是，梧棲區與東區是首度擠進前五名，顯示台中推案向蛋白區外溢情況日趨明顯。

林正雄指出，過去七期是台中房市的指標、也是領頭羊，今年包括聯聚、大陸、由鉅等一線建商所推出的指標建案，每坪單價已站上70萬元水準；在比價效應下，也帶動如單元二、14期等新興重劃區，房價站上50萬元以上。2022年台中推案熱區，則以14期及水湳經貿園區為主戰場，預估將有數十家建商在線上同時登場，而這兩區域的價格，將成為中台灣房價的定錨指標；其它蛋白區也跟著向「3」字頭靠攏，包括海線的沙鹿、梧棲、龍井，以及太平、大里、豐原、潭子、甚至是后里等行政區。

針對市場不畏疫情影響，買氣不降反升，林正雄認為，主因是台灣人過去有第一次QE（貨幣寬鬆）的經驗，2008、2009年的金融風暴，導致2013、2014年股票、房地產、黃金大漲，購屋人這次提早發現通膨現象來臨，為避免手中資產變負，因此這一波有購買不動產的都是贏家。現階段整體購屋環境對消費者而言，相對友善，過去預售市場的亂象，包括紅單、潛銷、早鳥價等常見的銷售手法不再，業者必須要拿到內政部版本的合約書，並且核備通過後才能簽約銷售，對購屋人也較有保障。林正雄建議想購屋的人，「只要有好的物件、適合的地點，以及符合能力範圍內的價位，就應儘快入手，不要猶豫！」