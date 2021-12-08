5G快速發展，加速產業數位轉型，卻產生工控設備（Operational Technology OT）數位化等資訊安全問題，例如駭客挖掘物聯網漏洞，並利用勒索軟體進行攻擊。就此，美國白宮於日前指出，2020年全球勒索金額達4億美元（約新台幣116億元），2021年第1季則超過8千萬美元（約新台幣23億元）。

面對科技快速發展及嚴峻資安情勢，經濟部技術處長期支持並扶植資策會資安團隊，不論是在資安技術、資安戰情及設備等的發展，展現了厚實的能量。資策會8日宣布，旗下資安研究發展團隊，技轉成立「台灣資安鑄造股份有限公司」（資安鑄造），回應產業對資安的強烈需求，包含鑄造跨資訊(IT)、工控(OT)及5G的供應鏈資安監控平台。

此外，資安鑄造也運用人工智慧(AI)技術，快速偵測資安事件發生及應變，補足政府與產業所面臨的資安人才不足等問題，提升醫療院所、電商平台、工業控制產業，及晶片產業等相關企業的資安量能。

行政院資通安全處簡宏偉處長出席成立大會中表示，政府為推動資安卓越，首重「技術移轉創新育成」，透過既有資源全面信輔導新創公司，逐步擴大規模，很樂見台灣資安鑄造公司的成立，加入資安產業的一員，期待未來成為資安新創的卓越典範，共同建構堅韌安全的智慧國家。

經濟部技術處邱求慧處長特別說明，經濟部技術處為提升科專新創化風氣，催化新興事業的獨角獸，鼓勵具研發能量的法人，創造能引領未來產業趨勢的新興企業、產品、技術與商業模式，期許「台灣資安鑄造公司」攜手國內資安新創業者，打造護國群山，繼續引領下一個十年、20年的世界潮流。

資安鑄造在多方的期待下，從一顆種子孕育成能夠獨當一面的新創事業，資策會執行長卓政宏強調，資策會重點扶植資安團隊的發展，從技術研發、國際間的交流、甚至是資安人才的培育多年，如今能看到資安鑄造的創新孵育，不僅是落實資策會擔任「數位轉型化育者」的使命，更是實現政府推動「6大核心戰略產業」的決心。

此次帶領資策會資安團隊成立資安鑄造的創辦人、也是資策會資安所的前任所長毛敬豪表示，臺灣位居世界資通訊供應鏈的核心，特別需要發展供應鏈資安威脅獵捕（Supply Chain Threat Hunting）技術，以強化未來5G場域中工控及供應鏈資安的防護需求，並提升中小企業資安聯防的成效。

值得一提的是，今年美國知名資安研究機構MITRE評鑑，由資安鑄造建立的「跨域資安監控平台」，擁有全球領先的資安技術，具備偵測各種已知惡意行與攻擊能力，能妥善監控場域內的工控資安環境。另外，資安鑄造的供應鏈的「UFO」弱點檢測技術，更是應用半導體晶片木馬檢測，於2020年榮獲全球駭客年度盛會「黑帽大會」(Blackhat)的肯定，推薦予全球資安與駭客圈。

未來，資策會將持續與資安鑄造合作，全面提升資安技術，防範資安攻擊超前部署，培育國家所需的資訊與資安技術研發人才，同時觀察社會動向，鼓勵資策會團隊朝多元角度切入成立新創公司，解決產業的數位需求痛點，以落實智慧國家的各項政策與推動工作。