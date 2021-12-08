1名女網友日前到泰式餐廳用餐，將餐點「摩摩喳喳」拍照後傳給媽媽看，沒想到媽媽看到竟然回覆「摸摸茶」，讓她相當傻眼，笑說媽媽認錯了；其他網友則留言說，「成功阻止了某一天媽媽在親友聚會上表明自己喜歡摸摸茶的悲劇」、「這摸摸茶看起來好好吃」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她日前與男友去吃泰式料理，一時興起將當時吃的1道料理拍照傳給媽媽看，沒想到媽媽看完後第一反應竟是回傳「摸摸茶」，讓她瞬間傻眼，將訊息內容截圖後PO文說「媽！你知道摸摸茶是什麼嗎？」「媽！你要吃摸摸茶嗎？」「媽！這是摩摩喳喳不是摸摸茶啦」。

1名女網友日前到泰式餐廳用餐，將餐點「摩摩喳喳」拍照後傳給媽媽看，沒想到媽媽看到竟然回覆「摸摸茶」，讓她相當傻眼。（翻攝自Dcard）

原來該名女網友的媽媽將泰國知名料理「摩摩喳喳」誤以為是「摸摸茶」意外引發笑料；其他網友則留言，「你們成功阻止了未來某一天媽媽在親友聚會上表明自己喜歡摸摸茶的悲劇」、「看來是摸摸茶茶」、「這個摸摸茶看起來好吃」、「媽媽：那個摸摸茶超好吃的，之前我女兒也有去還拍照給我看」。

還有網友留言說，「讓我想到我爸曾因為覺得自己很會開車，自稱自己老司機」、「我姑姑曾經也講過一樣的話：摸摸茶你們有吃吼，摸摸茶很好吃厚」、「身為一個泰式餐廳的員工，真的有客人再要上甜點的時候叫我過去，跟我說要吃摸摸茶」、「我老公那天說：老婆，泰式是不是有那個什麼摩嘰摩嘰？」