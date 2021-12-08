《人民日報》專欄「鐘聲」今天（8日）發布文章稱，港獨人士羅冠聰自稱獲美方「邀請」參加「領導人民主峰會」，再次給所謂「民主峰會」毫無民主可言增加了鐵的事實。美國政府為這名「港獨」分子提供表演舞台，進一步暴露出所謂「民主峰會」實質就是要把民主工具化、武器化。

報導稱，羅冠聰涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全，是被香港警方通緝的犯罪嫌疑人。獲悉羅冠聰即將再次到美國進行政治表演，香港特別行政區政府保安局嚴詞斥責其為謀取「政治紅利」，甘做外國政府和政客的傀儡，行為可恥，明確表示香港特別行政區政府將依法追究其刑事責任。這是任何一個尊重法治原則的政府應有的態度。

報導指出，近年來，美方動輒以香港民主的「守護者」自居，真實企圖是以「民主」之名搞亂香港。炮製涉港法案，悍然實施制裁，污蔑詆毀特區事務，包庇支持反中亂港分子，多邊串聯施壓……美方一系列政治操弄，是在干涉中國內政、破壞香港民主。羅冠聰對香港和祖國大陸的背叛，在那些聲稱要遏制中國的美國政客眼中，卻擁有「獨特價值」。他們一再動用這個提線木偶，將其包裝為「民主鬥士」，在其赴美竄訪時予以會見，為其兜售「港獨」主張、散播政治謊言、抹黑香港國安法和中央對港政策提供平台，這是美國干涉香港事務、支持反中亂港勢力的鐵證。

報導強調，香港是中國的香港，美國的干涉行徑不可能撼動「一國兩制」行穩致遠的歷史大勢。隨著香港國安法的制定實施、香港選舉制度的完善，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。香港市民普遍認為，盲目追求美式民主，帶給香港的並不是真正的民主，而是社會分化、惡鬥，導致社會失序、經濟失衡、管治失效。新選舉制度正使選舉回歸良性競爭，香港民主正在回歸為市民謀實惠、謀福祉。香港社會的這種積極轉變充分說明，美國政客借「民主」之名干涉香港事務已經徹底失敗。美方企圖搭台為個別被通緝的反中亂港分子撐腰打氣注定徒勞，掀不起任何波瀾。

報導批評，美方滑天下之大稽，將一個在逃犯罪嫌疑人搬上所謂「民主峰會」，只會讓國際社會進一步看清其假「民主」之名、行反民主之實的荒唐本質。美國以自身標準劃線，將世界上一半國家和地區劃入「民主陣營」，將另一半國家歸入「非民主國家」行列，這種做法本身就違背民主精神，是典型的將民主「私有化」「標籤化」「政治化」。在全球性挑戰日益增多、世界需要加強團結合作的當下，美國打著「民主」幌子推進地緣戰略、打壓異己，在世界上製造分裂和對抗，這種冷戰思維和霸權行徑悖逆歷史大勢，不可能得逞。

報導稱，民主是全人類共同價值，不是美國任意操弄的政治工具。美國披著「民主」外衣維護自身霸權，已經激起國際社會的強烈反對。美政客與反中亂港分子勾結，包庇縱容違法犯罪分子，其惡行只會遭到唾棄，其陰險圖謀必將以失敗告終。