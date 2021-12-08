主播劉盈秀（左）、戴立綱一起上《小明星大跟班》。（中天綜合台提供

中天綜合台《小明星大跟班》明（9日）晚10點播出「觀眾想看什麼我們就拍！不這麼做根本沒人看？！」節目邀來主播戴立綱與劉盈秀，還有娘娘等。主播戴立綱首度上《小明星大跟班》錄影，主持人吳宗憲見到本尊興奮說：「我經常看你的新聞播報真的很好看，中天電視268萬訂閱數，立綱你真的那麼厲害！」浮誇的肢體動作讓Sandy（吳姍儒）吐槽說：「可是你模仿的都不是他，是一直在旁邊叫他名字的那位（彭華幹）。」

吳宗憲認為網路其實不設限，轉型後的中天新聞內容更加活潑好看：「像盈秀這種美女在網路上播新聞就是完全不一樣，尤其妳穿泳裝那集！」此話一出，只見劉盈秀滿臉困惑，吳宗憲趕緊解釋：「我這樣講，大家一直搜『劉盈秀穿泳裝』，結果大家把所有影片找一遍發現都沒有，但我的目的就是要你把全部影片看一遍！」

身為YouTuber新手的海產，也秀出和美女合唱的音樂影片想請大家給點建議，但吳宗憲卻相當不看好：「268萬的肯定你要努力1萬年，一向我都鼓勵藝能界的人，很少勸退的！而且人家要看的是美女，你只要在那邊彈吉他就好。」Sandy更舉例：「美女如果是信封，你就是郵票，你懂那個比例了吧！」

就連戴立綱也忍不住附和：「我只看著那個女生，我完全忽略掉你，我覺得你很佔位置！」這話卻戳中吳宗憲的心情：「立綱，其實不要這麼說，這個角度我也都是在看盈秀！」而劉盈秀認為找出自我特色很重要，特別是要給觀眾出其不易的感受：「比方你不會做什麼，你做了那個東西才會吸引觀眾眼球。」吳宗憲的建議則是要海產直接轉型成「禮儀系YouTuber」：「你只要改主題就可以，譬如說『美人開棺』，配上你這個衰臉，應該很多人會訂閱。」《小明星大跟班》周一至周五晚10點在中天綜合台播出。