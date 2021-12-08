塞爾提克中鋒坎特（Enes Kanter Freedom）嗆完詹姆斯（LeBron James）與林書豪之後又找到新的對抗目標，就是委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。馬杜洛在2019年被前美國總統川普（Donald J. Trump）指為民主的敵人，並主張委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）才是真正的總統，拉攏歐盟、南美各國展開3年「兩個總統」的政爭。

坎特8日推文寫道：「非常感謝真正的委內瑞拉總統瓜伊多對拯救委內瑞拉做出的努力，我們必須阻擋馬杜洛那樣壓迫人權的獨裁者。請加入我們為委內瑞拉的無辜人民發聲。」

支持瓜伊多的網友紛紛在推特感謝坎特。不過也有自稱委內瑞拉的網友指出，有些事情是外國人無法理解的，所謂「反對派」其實也只是幫助馬杜洛鞏固政權的棋子。總之瓜伊多陣營的抗戰在上個月遭遇重挫，他們回歸國內地方選舉並吞下慘敗，當各國也不再力挺的時候，坎特站出來聲援他。

此外坎特提過他對抗中國大陸的那些特製球鞋，聲稱在比賽前有兩位NBA的人過來求他換掉鞋子，但坎特拒絕，他說球員工會也請他不要穿那種鞋。然而《紐約郵報》8日引述NBA發言人巴斯（Mike Bass）的說法，巴斯澄清這件事根本沒發生過。坎特還拉出一個有名的職業摔角手約翰希南（John Cena），指責他和那些美國名人一樣，成天在國內扮演社會正義戰士，但只要碰到鈔票就轉彎了。