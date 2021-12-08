今有1架共機侵擾西南空域 20:202021/12/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據空軍發布的共機動態，共機今日有1架運-8反潛機侵擾西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。另共機昨天未侵擾西空域。 根據統計，共機11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份，有100架戰機和9架轟6機，其餘是慢速機。 今年10月仍是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 #共機 #侵擾 #西南空域 #空軍 #架次 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 蔡英文「論文門」最新民調出爐 結果竟一面倒 - 政治 顏若芳點名他們才是「網軍三巨頭」 藥師一句話神回 - 政治 1218公投》盧秀燕對四大公投表態後 羅智強7字狂讚 - 政治 不只段宜康、詹宏志！林秉樞還曾求救一資深媒體人 「他」證實了 - 政治 高嘉瑜被打「女權鬥士」范雲為何噤聲？王淺秋看穿她只在乎一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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