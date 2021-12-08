根據空軍發布的共機動態，共機今日有1架運-8反潛機侵擾西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。另共機昨天未侵擾西空域。

根據統計，共機11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份，有100架戰機和9架轟6機，其餘是慢速機。

今年10月仍是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。