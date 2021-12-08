全臺首座最大戶外流行音樂劇場「桃園陽光劇場」即將開幕啟用，為宣告新世代流行音樂品牌的來臨，桃園市政府11至26日每周末展開為期3週音樂盛典，共超過40組演出，包括盧廣仲、蕭煌奇、林宥嘉、蔡健雅、徐佳瑩、魏如萱、AKB48 Team TP、鐵人88號等共襄盛舉。

AKB48 Team TP開心表示這次演出算是第一次全體成員一起受邀參與大型活動，內心期待感動，屆時興奮齊力唱跳，「雖然成員多，在表演的呈現上會碰到許多的難題，但是我們正在努力的準備中，希望能為大家帶來印象深刻的表演。」她們當天有驚喜橋段，將與AKB48成員佐藤美波、久保怜音、村山彩希、本田仁美等人一同跨海國際連線共演〈好想見你〉，並預告明年陸續舉行出道3週年演唱會、新單曲握手會。

限定團「鐵人88號」由樂團「八十八顆芭樂籽」的阿強、「滅火器」宇辰、「大象體操」凱婷、「美秀集團」鐘錡等人組成，阿強直言大家都是私下認識許久的好友，爆料凱婷喝醉後很有趣可愛。

「八十八顆芭樂籽」近來忙著活動演出，光是12月就有10場次，北中南到處跑，阿強最近更推出滿是他肖像的阿強密集恐懼症毛巾周邊商品，他笑說：「老話一句，限量是殘酷的，賣完為止。」桃園陽光劇場」開幕系列活動相關資訊請洽官網。

AKB48 Team TP、鐵人88號等人，開心宣佈將在桃園熱鬧開唱。（大大娛樂、新視紀提供）

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AKB48 Team TP（下）、鐵人88號等人將在桃園熱鬧開唱。（大大娛樂、新視紀提供）

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