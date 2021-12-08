19大溫泉業者集結齊聚桃園交流推廣溫泉美食料理。(呂筱蟬攝)

冬天是民眾泡溫泉旺季，中華民國溫泉觀光協會8日在桃園南方莊園飯店舉辦「2021台灣溫泉養生與美食論壇暨台灣溫泉美食開發創意活動」，全台19大溫泉區業者與會，論壇針對水療保健、溫泉觀光行銷及溫泉旅遊發展等主題互相交流，大家也將地方農特產發揮創意與溫泉結合做成美食，創造吸引遊客造訪的誘因。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田指出，全台溫泉區包含北投紗帽山、陽明山、宜蘭礁溪、金山萬里、烏來、泰安、谷關、大坑、東埔、北港溪、埔里、寳來、關仔嶺、四重溪、知本、安通及瑞穗等，每年到不同溫泉區舉辦交流，這次也特別參訪南方莊園飯店溫泉設施，也希望結合在地農特產宣傳，讓泡湯客都能吃到道地美食。他也說，雖然桃園尚未有成熟的溫泉區，希望把全國各地業者帶到桃園，也能連帶發展桃園的溫泉產業。

桃園市長鄭文燦則說，溫泉產業是具有觀光旅遊魅力產業，結合旅宿、美食、休閒、養生，是綜合旅遊活動，桃園目前開發小烏來羅浮溫泉，目前做好泡腳池與大眾池受到大眾歡迎，正在進行羅浮溫泉推動計畫，完成小烏來與義盛下水道系統，以及溫泉水回收系統，不會汙染到石門水庫水源，確保原鄉溫泉產業與環保共存。