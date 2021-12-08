金山區長廖武輝推銷金山好物集春節聯名禮盒。（新北市金山區公所提供）

金山好物集春節聯名禮盒網羅金山知名阿玉麻粩嚴選金山黃金地瓜麻粩。（新北市金山區公所提供）

金山好物集春節聯名禮盒嚴選的金山特色山海好物。（新北市金山區公所提供）

今年初金山區公所與在地北海創生推出的金山好物集聯名年節禮盒因為產品的特色性及極高的CP值，上架5天即銷售一空，展望2022年金山區公所與金山漫遊、青春山海線共同聯名集結了更具特色及代表性的在地好物，並以新北市青春山海線的「山」與「海」為發想概念，結合獨一無二只送不賣的限定燙＂金＂字春聯和金萬溫泉業者優惠券，並置入職人體驗學苑摺頁讓大家可輕鬆與深入暢遊北海岸，禮盒正式發表並限量1000盒錯過不再。

2022金山好物集春節聯名禮盒是由金山漫遊、金山區公所、青春山海線品牌合作聯名，今舉辦聯名禮盒發表會，以結合金山優質山海特產，推出極為物超所值的金山好物，並以極為優惠價格和豐富限定好禮正式推出上線，包裝上特有的金山觀光形象設計及內附職人體驗學苑摺頁攻略和溫泉折價券，讓民眾在家就能享受到金山特有山海美味，來訪遊玩也更能輕鬆深度地體驗金山。

金山區長廖武輝說，位處北海岸中心的金山係山海匯聚，在大屯火山沃土及清澈水源孕育下得以產出優質的芋頭、甘藷、筊白筍等特色農作物，而位處海流交會的地理位置也使金山區漁產豐富，正因如此年節禮盒產品特別以青春山海線的概念精選出可代表山與海的好物，並結合在地溫泉業者及各特色職人體驗學苑，以金山各熱門景點為形象設計，以行動支持在地特色產業。

北海創生發起人賴家華表示，由民間組織北海創生青年論壇發起所推動的金山漫遊，是由在地青年組織北海創生青年論壇所發起的地域品牌，其主要是希望透過區域整合、環境永續、地方創生、透過地方DNA的盤點，將在地特有的「人、文、地、景、產」傳遞出去，創造出多個來到金山的理由，讓金山的美麗的地、產、人文特色能夠被更多人看見，而透過這次春節聯名禮盒包裝設計呈現，就可以讓民眾一眼看出金山眾多特色風貌。

2022金山好物集春節聯名禮盒結合以「山為主體」的在地知名阿玉麻粩嚴選金山黃金地瓜製成，無添加香料色素的地瓜麻粩、汪汪地瓜園爽脆不黏牙一口接一口的經典地瓜片；以「海為主體」的英味好呷精選頂級干貝，純手工剝絲、製作，結合獨門調理配方的手作干貝醬、秋香特產行幸福滋味傳承三代的魚鬆等4項精選金山特色山海特產，並附贈限定春聯及溫泉折價券，總價值合計超過1000元，因希望提供民眾物超所值的精神並以推廣金山在地產業為目的，故禮盒僅販售666元推廣價，民眾可至金山漫遊官網 https：／／reurl.cc／L7GxA4 、點選金山好物集春節禮盒預購網址表單（https：／／forms.gle／scVpx33ACWaBV6zU8）或親至汪汪地瓜園地瓜故事館（電話：02-24986763）現場購買，現在接受預購 預計1月中旬出貨。