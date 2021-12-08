大陸女星宋茜昔日是南韓人氣女團f(x)隊長，在和SM娛樂合約到期後工作重心移回家鄉，跨足綜藝和戲劇領域，今年34歲的她已是頂流女星之一。近期趙麗穎主演的懸疑推理劇《誰是兇手》熱播中，有眼尖觀眾注意到宋茜舊照被拿來當受害者照片，立刻引起眾怒，粉絲出征譙爆「有毛病嗎」；隨後劇組才馬上發致歉聲明，而宋茜本人超高EQ反應讓網友更心疼。

陸劇《誰是兇手》從開播就話題不斷，除了由當紅女演員趙麗穎主演外，內容緊湊又刺激，從5日開始就有超高熱度；不過，也因為很多人看劇，有觀眾注意到在受害者的照片中，有一張是女星宋茜過去活動的照片，劇組讓宋茜驚喜「被客串」的行為掀起眾怒。

網友紛紛痛譙，「無妄之災，宋茜只想好好演戲，茜粉也只想好好關注宋茜作品」、「腦子有病吧」、「這事誰都覺得晦氣，而且這個算侵權可以告了吧」、「（劇組）能不能仔細點，作為趙麗穎的粉絲都特別反感這種操作」、「你們是有毛病嗎？」、「稍微代入一下，就真的能理解宋茜粉絲的氣憤，誰看了不說一句晦氣」。

觀眾發現電視劇中的受害死者照片居然是女星宋茜，劇組不尊重的行為瞬間引起眾怒。(圖/ 摘自微博)

宋茜舊照被電視劇劇組擅自挪用當受害死者的照片之一。(圖/ 摘自微博)

沒多久《誰是兇手》劇組透過微博發布致歉聲明，解釋工作人員擅自使用網路照片，沒有經過查證，「對宋茜女士的形象和聲譽造成了不良影響，相關畫面已在第一時間處理，今日內完成修改替換」，更向宋茜及關心宋茜的朋友道歉，保證以後不再出現相關問題。

在《誰是兇手》劇組發聲明道歉後，宋茜本人也特地轉發，並用了一個表情包回應，沒有計較，不少網友直接被她的高情商圈粉，「宋茜脾氣真好，好感了」、「宋茜脾氣也太好了吧，次次都是美女給對方台階下」。