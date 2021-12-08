桃園市生命線在地服務30周年，因應青少年輕生率居高不下，特別舉辦愛生命影片徵選，吸引全台60支隊伍參加，完成參選資格則有38部影片，也從這些青少年角度的影片中，發現青春不快樂因素及青少年對外求助的訊號等，活動期盼每一位參加者都能成為輕生防治的守門員

桃園市生命線主任張翠華指出，參賽影片中探討青少年不快樂因素，打破外界學業、感情因素，而是由家庭關係議題位居首位，其次則是學業與情緒困擾，而從自我傷害或輕生方式來看，高達16部影片內容描述主角想從高樓墜下，更藉此提醒校園內務必注意頂樓管控做預防。常見的另一方式則是自殘，發現青少年有此行為通常是想向外界求助訊號，同儕、家人、師長面對身邊有如此狀況者絕不可輕忽。

她也說，而青少年面對輕生議題時，多數影片中仍以朋友發現、陪伴以及勸說避免憾事發生，然而陪伴有輕生傾向或自傷者非常耗費心力，如何讓這些青少年協助者同樣獲得支持，而不會成為自己承重的負擔，也是青少年輕生預防很重要的工作。

在這次參賽隊伍中脫穎而出的金牌與最佳人氣獎由銘傳大學團隊《一縷微笑》奪得最大獎，成員黃子祐說，身邊有不少朋友罹患憂鬱症，希望宣導民眾可以伸出援手或是說出一句鼓勵的話，就可以幫助人從泥沼中爬出來。

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