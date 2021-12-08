我國信託業跨過廿個年頭，信託規模衝10.94兆元，2020年出現轉骨契機。信託公會理事長雷仲達表示，金管會於2020年9月1日公布信託2.0「全方位信託」推動計畫，四大主軸：「法規及業務發展」、「人才培育、宣導及產學合作」、跨業結盟、評鑑獎勵機制都已有成效。

2021年適逢信託公會成立20周年，信託公會舉辦了慶祝20周年系列活動，並於12月8日舉辦信託2.0研討會，邀請信託業中高階主管及媒體共同交流。

雷仲達指出，信託2.0計畫四項推動策略主軸，過去一年在各方戳力推動之下成效十分顯著。在「法規及業務發展」方面，信託業因應信託2.0組織調整部分，已持續進行中；且金管會已參採信託公會建議，發布修正行銷訂約管理辦法第25條，將整合業務之貢獻度，納入信託業務人員之薪酬及分行考核考量。

金管會已開放信託業與保險業金控子公司間共同行銷保險金信託業務，信託公會並已擬具自律規範；信託公會也已擬具「我國專營信託公司發展可能性建議」、「加強對不動產投資信託基金管理之相關法令研究」，及家族信託之法制及稅制建議，報送金管會鈞參。

在「人才培育、宣導及產學合作」方面，高齡金融規劃顧問師認證之相關課程，已於今年4月開始招生上課，第一期總計有1199人報名參訓，參訓人員涵蓋銀行、保險、證券從業人員及長照人員、社工、律師、藥師等跨領域人員，今年11月20日測驗後，即有第一批高齡金融規劃顧問師可提供客戶服務。信託業者與大專校院之產學合作，截至今年第3季，計有13家銀行分別與10家校院系所深耕合作，培育信託專才。

在「跨業結盟」方面，透過「跨產業創新服務推動平台」積極地召開多場會議，邀請信託業及合作業者分享與健康照護產業、社福團體等跨業合作的成功經驗，並建立「信託業跨產業結盟合作業者資料庫」，上線後迄自第3季已有26家金融業參與，已登錄33家合作廠商，提供信託業辦理跨業結盟合作及創新服務之參考。

在「評鑑獎勵機制」部分，信託公會已擬具中華民國信託業商業同業公會辦理信託業推動信託2.0計畫評鑑作業要點，將於2022年辦理信託業推動信託2.0計畫評鑑事宜，評選出優良的業者由金管會加以獎勵。

信託公會秘書長呂蕙容進一步說明，由於信託本質即是極具彈性的資產管理平臺，期待信託業者可利用信託制度的優勢，規劃出合適的安養信託服務，為高齡社會提供完整的安養方案。配合一般民眾常持有的財產形態，可依發展出的服務就有搭配理財信託的安養信託，透過簽定預開型安養信託契約，讓投資累積的財富轉化為養老活水；另外運用搭配保險金信託的安養信託，讓獨身族群可運用生存險保險金規劃專款專用照顧自己，或是讓有家人者可運用死亡險理賠金來達到財產保障及財富傳承功能。

當然也還有搭配不動產信託的安養信託，對於有閒置不動產的長者，可透過管理型不動產信託結合包租代管業者，進行不動產租賃、修繕、管理及維護，並將租金收益用於養老花用，對於僅有單一不動產而資金不足的長者，也可將信託與以房養老結合，以充實安養資金來源，配合提供退休後每月固定資金，強化生活保障。