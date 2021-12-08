盧廣仲8日出席Hit Fm聯播網活動。被問及夯曲〈刻在我心底的名字〉之前遭爆抄襲爭議，盧廣仲同樣身為音樂創作人，首度回應，心情很不捨，不過〈刻在〉創作人們仍很勵志，至今持續寫歌，證明能寫出更多好作品，盧廣仲鼓勵：「不要因為一時的指控而放棄，人生還很長，可以用一生去證明自己。」

盧廣仲過去私下曾與〈刻在〉創作人們見面，直言創作者們都是已經寫歌多年的音樂人，這次發生爭議，不只是創作者難過，身旁的家人們也會很傷心。

盧廣仲近來推出創作新專輯《勵志論》，突破自我，挑戰身穿緊身衣服裝，在MV大方露出6塊肌，身材結實，他分享之前會去健身房，現在因為疫情影響，每天在家都會看YouTube運動影片，維持體態，身為搖滾樂迷的他，預告希望在明年小巨蛋開唱時，可以在舞台上裸上身帥氣演出，笑說：「我努力，目標是有生之年一定要沒穿上衣彈吉他。」

盧廣仲過去總是留著瀏海、戴眼鏡造型，現在勇於嘗試新風格，開始不戴眼鏡、新髮型，他自認私下不會太在意造型，都會隨性出門，他憶起剛出道時沒有安全感，才會一直留厚瀏海、抱著熟悉的吉他，他感性：「在成長過程中更加了解自己後，焦慮消失。」