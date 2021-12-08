22歲男無照駕駛連撞17輛車 機車倒地、汽車殘骸四散 20:342021/12/08 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區22歲許姓男子沒有駕照，疑似對車況不熟，在龜山區公所前失控撞擊路邊多輛停放汽機車，又追撞前方21歲陳姓男子騎乘機車。警方獲報到場，發現17輛車毀損。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區22歲許姓男子沒有駕照，疑似對車況不熟，在龜山區公所前失控撞擊路邊多輛停放汽機車，又追撞前方21歲陳姓男子騎乘機車。警方獲報到場，發現17輛車毀損，不過僅有陳男受輕傷，經消防隊包紮後並無大礙，詳細肇事原因仍需調查。 警方表示，22歲許姓男子沒有駕照，疑似對車況不熟悉，駕駛車輛失控，撞擊路邊停放多部汽機車，然後追撞陳姓男子騎乘的機車。警方發現多達17部車受損，不過許男酒測值為0。警方補充，無照駕駛可罰6000至12000元罰鍰，呼籲切勿無照駕駛。 #無照駕駛 #17 #部車 #22歲 #許姓男子 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 帽T殺手癲癇發作慘況曝光 特勤持槍戒護緊急送醫 - 社會 7歲女童過馬路找爸爸 跨過中線瞬間遭BMW撞飛 - 社會 台中3歲女童從32樓墜落 2樓防護網接住幸運獲救僅擦傷 - 社會 永和無頭人彘疑與兄弟爭產失蹤案有關 北市警協助鑑識 - 社會 永和無頭人彘浮屍性別曝光 下身穿內褲 確認被分屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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