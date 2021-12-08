桃園市龜山區22歲許姓男子沒有駕照，疑似對車況不熟，在龜山區公所前失控撞擊路邊多輛停放汽機車，又追撞前方21歲陳姓男子騎乘機車。警方獲報到場，發現17輛車毀損，不過僅有陳男受輕傷，經消防隊包紮後並無大礙，詳細肇事原因仍需調查。

警方表示，22歲許姓男子沒有駕照，疑似對車況不熟悉，駕駛車輛失控，撞擊路邊停放多部汽機車，然後追撞陳姓男子騎乘的機車。警方發現多達17部車受損，不過許男酒測值為0。警方補充，無照駕駛可罰6000至12000元罰鍰，呼籲切勿無照駕駛。