北市1名少婦因與丈夫感情不睦，懷疑日前網路上出現一段疑似她幫丈夫口交影片，是丈夫因報復偷拍，控告丈夫妨害秘密等罪，台北地檢署調查時，因女主角面貌難以辨認，只有男主角露出雙腿，檢方當庭勘驗丈夫雙腿，發現丈夫腿上有鯉魚刺青，而男主角沒刺青，丈夫證稱「不是我」，台北地檢署8日依罪嫌不足，將丈夫不起訴。

據了解，少婦因與丈夫感情不睦而分居，她最近聽友人說，曾在國外色情網站上，看到她幫男生口交影片，上網查看發現背景是間摩鐵，她和丈夫曾經去過，懷疑當時丈夫就偷拍，最近為了報復她，故意上網羞辱她，憤而將影片截圖後提告。

據指出，這段影片是男主角掌鏡，俯拍自己下半身，並未露臉，而女主角因鏡頭晃動，臉部難以辨識。檢方傳喚丈夫出庭，丈夫看到截圖中男主角的雙腿，二話不說，當庭拉起褲管，秀出他腿部的鯉魚刺青，淡淡說那男的沒刺青，「不是我」。

檢方因影片男主角腿部與丈夫的刺青特徵明顯不符，認為罪嫌不足，將丈夫不起訴。