1941年12月8日，日本海軍偷襲珍珠港，美國海軍在太平洋的實力遭到重挫，被稱為最黑暗的一天。不過早在1932年，一位美國海軍上將在模擬兵推中，提出了以航空母艦襲擊珍珠港的計畫，但軍方卻否定他的預想，未能吸取教訓，結果日本在 9 年後發動了幾乎完全相同的偷擊作戰。

我們很強(we are the mighty)報導，哈利‧亞內爾(Harry E. Yarnell)在1928年9擔任薩拉托加號(CV-3,USS Saratoga)的艦長，因此很早就認知到航空母艦的潛力，然而當時大多數海軍人物都小看了這股新的空中力量。

飛機是美國萊特兄在1903年正式發明的，但是美國軍方卻並沒有重視，反而是在歐洲有了極為快速的進展，尤其是隨即而來的第一次世界大戰，更使得飛機從原本的單純偵查，變成戰鬥機與轟炸機，性能也愈來愈好。

在第一次世界大戰期間中，飛行員從一開始徒手扔炸彈，快速演化成機腹加裝炸彈的模式，但是美國卻一直把空中轟炸認為是一種花式表演的噱頭，認為威力不足，飛機的炸彈不可能對龐大的戰艦造成什麼了不起的傷害。

然而在1921年，美國陸軍上將比利米歇爾(William “Billy” Mitchell)，利用被俘的德國戰艦奧斯佛里斯蘭號( Ostrfriesland)當成靶艦，以飛機炸彈攻擊之，真的成功擊沉。

亞內爾在1930 年倫敦海軍會議上，擔任美國代表團的海軍顧問，到了1932年，亞內爾參與太平艦隊年度演習，擔任攻擊方的角色，以測試美國在夏威夷珍珠港的防禦能力。

防禦方認為，來襲的攻擊方會使用戰鬥艦和巡洋艦發動攻擊，但是前面說過，亞內爾曾是航空母艦艦長，並且深知航艦的潛力，因此在這一次模擬演習時，他的艦隊以航空母艦為核心。

亞內爾艦長(左)，與大衛·F·塞勒斯少將(右)的合影。照片攝於1928年2月9日。(圖/美國海軍)

亞內爾命令他的巡洋艦隊，在無線電靜默的情況，留在聖地牙哥附近，而他自己親率2艘航空母艦：萊克辛頓號(CV-2,USS Lexington)、薩拉托加號(CV-3,USS Saratoga)，與3艘驅逐艦冒著風雨前往珍珠港，這樣的天氣使防守方掉以輕心。

亞內爾的「攻擊」發起在1932 年2月7日星期日早上，當時珍珠港裡的戰艦群基本上處於休眠狀態。航艦上的戰鬥機首先起飛，此時的艦載機是波音F-4B，雖然它只是慢速的雙翼飛機，但是戰機上的機槍可以對兵營和停在地面的飛機發起掃射，阻止他們起飛。在戰機發動第1波攻擊後， BM-1俯衝轟炸機也來臨，他們對珍珠港內的軍艦扔出炸彈(模擬炸彈的麵粉袋)，「摧毀」了每艘戰艦和許多其他船隻。

亞內爾偷襲珍珠港所用的波音F-4B戰機。(圖/美國海軍)

擔任俯衝轟炸機的BM-1。(圖/美國海軍)

整個過程就像9年後的珍珠港事變的預演，甚至方位也一模一樣，都是從東北方向進攻，也都選在一個星期天早上。少數的差別只在於，亞內爾的偷襲是在風雨中，而珍珠港事變當天是晴空萬里。

很明顯的，亞內爾的攻擊行動完全成功，但是防禦方不肯承認，他們抱怨亞內爾的打法「不公平」，之後以投票的方式否決了這次模擬戰的結果。

他們的抱怨理由現在看起來很可笑，比如「選在星期日早上是襲擊的不合適的」、「飛機不可能炸的那麼精準」、「每個人都知道亞洲人缺乏及格的手眼協調能力」。

雖然這場模擬戰被否決了，但是在歐胡島的日本領事館裡，有些海軍軍官見證了這次演習，並閱讀了隨後的新聞報導，很有可能成為日本的重要資料與預案。

總之，珍珠港的防務並沒有因此提升，結果在1941年，許多普通的水手和士兵將付出了慘重代價。