台灣目前唯一於2024年以降、鏈結在地產業鏈的海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）今年第三度參加台灣規模最大的綠能產業展覽「2021 Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」，展現2021年實踐國產化之重要里程碑，與積極推動台灣再生能源產業鏈完整佈局之決心。今年亦加入北陸能源的區塊開發風場介紹，並規畫一系列講座，讓大眾更認識海龍計畫及北陸能源。

海龍計畫場址位於彰化外海，共有2A（300 MW）、2B（232 MW）與3號（512 MW）風場，由加拿大北陸能源、新加坡玉山能源及日本三井物產聯合開發。風場總裝置容量達1044 MW，預計於2025-2026年間併聯發電，預計將供應超過1 GW之乾淨能源，提供超過百萬家庭用電。

海龍離岸風電積極投入產業鏈國產化目標，除了導入西門子歌美颯SG 14-222 DD型14 MW旗艦風機，並與台船環海合作，今年10月更以高於國產化政策期待，由東元電機承攬全台唯一超過1 GW的離岸風電陸域降壓站，是實踐國產化目標之重要里程碑。海龍計畫更預計於明年完成專案融資，落實金融、保險在地化，展現長期深耕台灣的承諾。

持有海龍離岸風場60%股份的北陸能源，投入開發再生能源已逾三十年。除了歐洲北海數個運轉中及開發中的離岸風場，北陸能源今年二月也正式以台中外海的「北能」和彰化外海的「加能」兩風場參與區塊開發，兩風場離岸介於34-61公里，擬採用單機裝置容量14MW以上的風機，總裝置容量最高可達1800 MW，展現北陸能源持續在台佈局，並透過再生能源的穩健投資與建置，以支持台灣政府順利落實能源轉型的目標與政策。

北陸能源台灣區負責人兼海龍離岸風電風場總監岳慕駒（Felipe Montero）表示，今年海龍計畫在整體進度上穩健推進，尤其是推動國產化進程，更將透過與台灣政府密切溝通，逐步於風場建置期間落實。在我們專案工程選商陸續到位之下，海龍下一個階段目標著眼於融資到位，將借重三菱日聯銀行與國泰世華銀行在國內外金融市場的豐富實績，規畫於明年完成海龍的專案融資。同時，北陸能源在台灣透過海龍計畫累積完整且詳實的開發經驗，也為參與區塊開發階段奠定扎實的基礎，更是北陸積極拓展亞太市場的重要基石。