外送平台foodpanda看準管中閔的高人氣，今(8)日推出兩組優惠碼，輸入「管爺散步」與「管爺買菜」，分別可享外帶自取以及生鮮雜貨外送優惠。(台大教師提供／李侑珊台北傳真)

台大校長管中閔近來常在個人臉書展現輕鬆活潑的一面，前天半夜更是直接以帳號「CM Kuan」在「NTU台大學生交流板」留言，與學生互動熱烈，外送平台foodpanda看準管爺的高人氣，今(8)日推出兩組優惠碼，輸入「管爺散步」與「管爺買菜」，分別可享外帶自取以及生鮮雜貨外送優惠。

管中閔在6日半夜突然以個人臉書帳號「CM Kuan」現身「NTU台大學生交流板」，留言稱時間已是0037，要同學們快去睡覺，隔天早上又在版上發文，指時間是0939，呼喚同學們起床，還說平時沒人在校園和他打招呼，版上反而有好多人，應該早點來。

管中閔兩則留言後，隨即吸引大批台大學生在留言板上主動問安，多數留言發文時都會寫著「校長好」、「管爺好」，互動熱絡。

Foodpanda表示，推出的優惠碼當中提到「管爺」，確實就是管中閔，平台之所以將其作為行銷方案，就是發現管校長與台大學生在交流板上的有趣互動，並且聲量很大，因此首度結合時事人物，希望此案推出之後，能夠吸引更多的新消費者。

這起方案釋出後，引起台大師生高度關注，校內不少教師好奇，以管校長作為關鍵字，是否刺激業績？Foodpanda則說，這起優惠專案剛推出，目前尚未能掌握相關獲利，不過整體樂觀以對。

至於使用方法，Foodpanda提到，首次在該平台使用外帶自取者，只要在「apply voucher」處輸入「管爺散步」，滿新台幣200元可享150元折扣；首次使用生鮮雜貨外送者，輸入「管爺買菜」，滿200元可享150元折扣。優惠都採限時限量，呼籲消費者多多把握。