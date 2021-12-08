帽T殺手送醫特勤持槍戒護（民眾提供）

新店槍擊案黃姓嫌犯8日由刑事局押返松山機場，黃嫌在落地後發生癲癇狀況，隨即被送往台北仁愛醫院救治，在戶外篩檢站檢測中，由警方警戒中。（王英豪攝）

犯下新北市新店區槍擊案的黃姓嫌犯，在今天6點多在刑事局2幹員押解下遣返抵台，但黃姓嫌犯在做PCR採檢時，突然癲癇發作，在醫護人員診療後送至台北市聯合醫院仁愛院區治療。（新北市警察局提供／游念育台北傳真）

犯下新北市新店區槍擊案的黃姓嫌犯，在今天6點多在刑事局2幹員押解下遣返抵台，但黃姓嫌犯在做PCR採檢時，突然癲癇發作，在醫護人員診療後送至台北市聯合醫院仁愛院區治療。北市聯合醫院證實，黃男目前確實在仁愛院區治療中。

45歲新店咖啡進口商何明勳上月22日送完小孩上課後返家，在途中遭槍手黃泳群近距離開槍狙擊，送醫後不治，黃男後來變裝搭機潛逃到廈門，卻因防疫隔離，遭中國公安逮捕，我國刑事局依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，發函請求陸方協助遣返，並在今日由刑事局派員押解黃嫌回台。

豈料，黃男約在下午6點33分抵台，在人員做PCR採檢時，癲癇發作，經專業醫療人員評估，必須以救護車送至鄰近醫院就醫，而黃男送醫也一波三折，一開始要送長庚，但後來又說要送三總，最後經確認下前往北市聯合醫院仁愛院區救治。

北市聯醫證實，黃男被送到仁愛醫院治療，但相關細節仍須檢方回應，病情涉及個人隱私，不便透露，醫院無法多做說明。