據中國基金業協會公布訊息，截至2021年第3季末，大陸基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約65.87兆元（人民幣，下同）。
其中，公募基金規模23.90兆元，證券公司及其子公司私募資產管理業務規模8.64兆元，基金管理公司及其子公司私募資產管理業務規模7.52兆元。
基金公司管理的養老金規模3.73兆元，期貨公司及其子公司私募資產管理業務規模約3175億元，私募基金規模19.65兆元，資產支援專項計畫規模2.28兆元。
據中國基金業協會公布訊息，截至2021年第3季末，大陸基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約65.87兆元（人民幣，下同）。
其中，公募基金規模23.90兆元，證券公司及其子公司私募資產管理業務規模8.64兆元，基金管理公司及其子公司私募資產管理業務規模7.52兆元。
基金公司管理的養老金規模3.73兆元，期貨公司及其子公司私募資產管理業務規模約3175億元，私募基金規模19.65兆元，資產支援專項計畫規模2.28兆元。
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