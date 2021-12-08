高雄林園區日前發生一起死亡車禍，75歲余姓機車騎士跟一台轎車擦撞，整個人被捲入，送醫後不治。碰撞瞬間影片曝光，過程讓人看了怵目驚心，不過確切肇事原因還有待進一步釐清。
高雄林園區鳳林路二段及林園北路口有3日發生一起死亡車禍，監視器拍下，小客車正要從鳳林路二段北往南欲右轉林園北路，碰撞上一旁直行機車騎士，整個人騎士被捲入車底，後方車見狀趕緊踩剎車。
經查，肇事的是59歲的彭姓女駕駛，撞上75歲的余姓機車騎士。余姓機車騎士緊急送醫後搶救仍不治，雙方酒測值均為零，而詳細肇事原因有待鑑定。
高雄林園區日前發生一起死亡車禍，75歲余姓機車騎士跟一台轎車擦撞，整個人被捲入，送醫後不治。碰撞瞬間影片曝光，過程讓人看了怵目驚心，不過確切肇事原因還有待進一步釐清。
高雄林園區鳳林路二段及林園北路口有3日發生一起死亡車禍，監視器拍下，小客車正要從鳳林路二段北往南欲右轉林園北路，碰撞上一旁直行機車騎士，整個人騎士被捲入車底，後方車見狀趕緊踩剎車。
經查，肇事的是59歲的彭姓女駕駛，撞上75歲的余姓機車騎士。余姓機車騎士緊急送醫後搶救仍不治，雙方酒測值均為零，而詳細肇事原因有待鑑定。
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