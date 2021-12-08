林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，衍生出許多案外案，媒體人黃揚明更是多次出面爆料林秉樞過去的黑歷史，但卻也遭受來自綠營政治人物以及其他媒體的強大壓力。黃揚明今天在節目中分享了一段民眾感謝他勇敢接露真相的訊息，並聲淚俱下地表示，自己看到這則簡訊很難過，並指台灣有那麼多媒體，為什麼是他要負責爆料？他只是希望能夠幫這個社會一點點。

黃揚明今天(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這次事情，是有很多網友提供資訊，大家就是看不下去，想要幫高嘉瑜討公道，「我能做的很有限」。他也坦言，說沒有壓力是騙人的，「一定有壓力，但是我們能做的事情很少，我們對抗的是一個國家、政府、政黨，後面還有很多很難查到的東西」。

同時，黃揚明也說，「不要期待我每天都有爆料，差不多了」，並指自己被一堆的綠營政治人物、媒體同業修理，「大家也不用關心我的人身安全，我相信在民主時代，如果我今天出來說真話會被修理，那我們台灣的民主還不夠進步，那這是蔡總統要負責的，所以我很相信台灣民主，我身為一個記者才能夠去揭發這些事情」。

黃揚明直言，「我不是要辦案」，媒體沒有辦案的權力，如果檢調希望他提供相關情資，自己願意配合，會把所有資料提供給檢調處理，「我沒有公權力，希望這個事情可以讓網軍文化朝向正面、民主的發展」。

最後，黃揚明還在節目中秀出一段訊息，指有一個以前採訪過的民眾傳簡訊給他，「您好，我很認真追高嘉瑜的新聞，感謝你勇敢揭露真相，我真的很氣，邊看邊哭，高嘉瑜超級可憐」。讀完這段訊息時，黃揚明突然哽咽，「我看到這樣的簡訊很難過，為什麼是我，台灣有那麼多媒體，為什麼是我要負責爆料？我看到這樣簡訊，我就是希望能夠幫這個社會一點點」。