大陸乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）資料顯示，11月新能源乘用車零售銷量達到37.8萬輛，年增122.3％，月增19.8％。1-11月新能源車零售251.4萬輛，年增178.3％。

資料顯示，大陸11月新能源乘用車批發銷量達到42.9萬輛，月增17.9％，年增131.7％。1-11月新能源乘用車批發280.7萬輛，年增190.2％。

11月新能源車國內零售滲透率20.8％，1-11月滲透率13.9％，較2020年5.8％的滲透率提升明顯。

其中，11月大陸自主品牌中的新能源車滲透率37.4％；豪華車中的新能源車滲透率19.4％；主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.6％。

11月新能源乘用車市場多元化發力，廠商批發銷量突破萬輛的企業有14家，較前期大幅增多，其中比亞迪為90546輛、特斯拉中國為52859輛、上汽通用五菱為50141輛。

乘聯會資料顯示，11月新能源車出口保持強勢增長，特斯拉中國出口21127輛，上汽乘用車的新能源出口6110輛，吉利汽車出口470輛，長城汽車出口426輛，比亞迪出口404輛。