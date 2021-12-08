在國內打造3座離岸風場的上緯新能源今天在國際智慧能源周宣布，與日本福岡自然電力株式會社簽訂協議，將在九州外海合作開發風場，這也是台廠首次進軍日本離岸風電開發。

上緯新今年7月與天力、永冠能源、雲豹能源攜手組成「離岸風電台灣隊（Taiwan Team）」，共同投入苗栗外海大型系列風場開發，後續瞄準的就是要將離岸風電「台灣經驗」輸出至全亞洲。

上緯新能源執行長林雍堯表示，這次與自然的合作考慮的是「綜效」，雖然也有歐商找上自然電力，但他們最後仍選擇跟上緯合作。因離岸風電開發不只是技術，還牽涉到文化、氣候與法規，上緯的技術與經驗被看上。畢竟從開發到運維，公司有重複三次的經驗，包括環評、地方、漁民溝通。

自然電力在日本再生能源累積裝置容量約1GW，涵蓋太陽能、陸域和離岸風電、水力發電和生質能。其中離岸風電的部分，自然電力於2016年首度投入區域開發，在千葉縣近海參與了相關計畫，接下來會把總部所在地的九州當作重點區域。

林雍堯說，上緯也會拿錢投錢，共同合組子公司開發，至於金額現在尚不方便透露，但大型風場開發額度不會太低。未來跟自然電力合作也絕不會只有一座風場，而是長期的夥伴。

上緯新能源（SRE）於2019年底衰率先完成台灣首座離岸風電「海洋風場（Formosa 1）」。此後又投入位於苗栗外海的「海能風場（Formosa 2）」。2021年，催生了「離岸風電台灣隊」，集結本土供應鏈，共同投入距苗栗海岸約18至20公里的「Formosa 4」及「Formosa 5」（合併裝置容量達4.4GW）開發，總計三大塊風場。