銀行提供的金融服務，要滿足現有客戶、更要能引領客戶前瞻未來，渣打國際商業銀行8日宣布啟用嶄新總行大樓的同時，也公布數位優先的品牌識別，以實際行動呼應母公司渣打集團宣示2030年前銀行營運達成淨零碳排放的目標，更導入彈性工作環境的規劃，一掃金融業辦公空間給人的刻板印象，更讓銀行的未來面貌提前在台灣實現。

渣打銀行總經理韓德聖表示，台灣在渣打集團的全球佈局中扮演舉足輕重的腳色，嶄新總行大樓的落成不僅是渣打在台灣的重要里程碑，也是渣打持續投資台灣的具體行動。

渣打台灣最新總部，落腳於台北市南京東路捷運站出口的全新大樓，原來的民生東路、敦化北路口的原址，將只保留一樓的旗艦分行繼續營業。據悉，該棟大樓的內部裝潢已不符渣打集團的國際標準和需求。渣打為新總部的打造，包括取得該棟新大樓的冠名權。

韓德聖說，自2016年起，渣打銀行便在台灣推動一連串的產品與服務變革，投入超過新台幣20億元提升客戶的金融體驗。其中，數位化不僅是轉型重點，渣打銀行更進一步跨越藩籬，成為唯一一家投資純網銀的外商銀行。除了廣受好評的iWealth理財中心，嶄新落成的渣打銀行大樓更是整個數位升級計畫的核心專案。

嶄新的渣打銀行大樓，已導入呼應數位優先的品牌識別，渣打表示，採用更動態與更時尚的視覺語言，象徵渣打大膽邁向創新與突破的未來，並與客戶攜手不斷發展與前進。此外，呼應渣打集團對於永續發展的願景，隨處可見的綠植以及環境友善的佈置，搭配智能感應的照明與溫控，都是渣打在台灣朝2030年前達成營運淨零碳排放目標大步前進的實際行動。