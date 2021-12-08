大陸澎湃新聞8日報導，興業銀行在上海舉行「拾階而上·興業銀行私人銀行成立10周年暨優秀管理人頒獎盛典」，中國經濟體制改革研究會副會長、國民經濟研究所所長樊綱表示，第3季GDP增速低迷的主要原因，在於大陸國內的投資、消費相對疲軟。他說，房地產市場不具備系統性風險，但有結構性、企業性風險。中國過去的城鎮化政策，促使大城市人口流入和小城市人口流出，這種差異導致結構性風險。

樊綱指出，具體來看，疫情；第3季限電和電力、能源短缺；房地產市場波動這三大原因和其他一些小的因素共同導致了今年經濟的下行壓力。

樊綱說，「2015年供給側改革的時候，去庫存不是工業生產的庫存，指的就是庫存的房子。」在小城市賣不出去的房子，就會導致整個集團的現金流受到衝擊。同時，企業性風險主要體現在房企缺乏對市場規律的敬畏之心，用高槓桿到處擴張、投資。

樊綱認為，對於共同富裕，中國朝著市場經濟發展的方向不會改變，共同富裕最基本的要素是一次分配的共同富裕、共同增長，包括工資收入、資本收入和財富收入。

樊綱說：「低收入階層怎麼能夠開始管理財富，使得他的財富也能共同增長？」應大力發展教育、培訓，使勞動收入越來越均等，在工作和財富的收入之間越來越均等。

樊綱稱，在發展數位經濟方面，資訊技術進步對生產和生活最重要的貢獻在於降低了資訊成本。中國的服務業、娛樂業的數位化程度比較高，但從供給側、生產者方面的數位化則不盡人意，企業的數位化轉型成功率僅在20％左右，同時也有大量的企業沒有進行數位化轉型。

樊綱說：「數位化轉型涉及到企業的組織結構、生產結構的變化。從人的管理到數位化的管理。如何配置數位化生產的資源，我們的產業網際網路和商業網際網路如何進行並軌，如何相互溝通都需要我們認真思考。」