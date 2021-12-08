中央氣象局表示，東北季風減弱，到周末之前天氣穩定，氣溫回升，西半部晴朗、日夜溫差大，東半部多雲有局部雨。下周一(13日)東北季風再度增強，下周二(14日)北部及東北部天氣轉涼，且降雨機率提高，早晚氣溫將明顯下降。

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明天(9日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，不過早晚各地還是稍涼，各地夜裡清晨低溫約15至18度，局部空曠地區及近山區平地會再低一些，白天北部東半部高溫約23至25度，中南部高溫約25至27度，中南部日夜溫差較大；東半部多雲有局部短暫雨的機率，大台北地區東側也有一點零星降雨機率。

8至9日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(10日)北部雲量稍增，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區天氣穩定，大多為多雲到晴；中南部清晨有局部霧或低雲影響能見度，台東、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，請注意。

周六、下周日(11日、12日)天氣穩定，各地大多為多雲到晴，西半部雲少，東半部多雲有局部短暫雨的機率，大台北地區也有一點零星短暫雨的機率；下周日中南部清晨有局部霧或低雲影響能見度。周五至下周日氣溫舒適，北部、東半部高溫23至25度，中南部高溫25至27度，各地早晚稍涼，中南部留意日夜溫差大。

下周一(13日)東北季風增強，下周二(14日)東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區雲量增多，有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴，迎風面的北部、東北部和東部低溫將略往下降1、2度，降雨也會增加。

下周三(15日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。16日至18日大台北及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。