國民黨立委呂玉玲辦公投說明會，秋鬥團體也到場參與。(呂筱蟬攝)

立法委員呂玉玲8日晚間在桃園市平鎮區舉辦公投說明會，秋鬥行腳團體也參與，包含蘇偉碩、毛嘉慶、林子文等人都到場。呂玉玲也找來同黨籍的立委鄭麗文助陣，鄭麗文批執政黨對蘇偉碩醫師「查水表」，對潘忠政老師全面抹黑說他是中共同路人。

鄭麗文也提到高嘉瑜事件，指出高是民進黨現任立法委員，台大法律系畢業，也是非常紅的現任立委，被林秉樞毆打絕對不是單純的家暴事件，讓人懷疑別有企圖，可能是高嘉瑜被鎖定了，因為她常和民進黨的意見不一樣，結果被暴力脅迫和羞辱。

鄭麗文說，公投面對的不是只有府院黨，也不是只有中油和台電，背後還有邪惡暗黑的惡勢力集團，養了一群網軍，什麼傷天害理的事都幹得出來，台灣不是只有詐騙集團而已，曾幾何時也被這種暗黑暴力的集團掌控。

她還強調，台灣還是一個有是非、正義、公理、法律的地方，民進黨現在只怕一件事就是選票，有些人會擔心4個公投如果贏了政府不理，還是拿政府沒辦法，她認為民進黨如果輸了，蘇貞昌就會因此下台，後面可能會是鄭文燦接任，不過明年要改選縣市長，鄭文燦因為擔任桃園市長而成為院長、總統的排名人選，但是鄭文燦連藻礁都不支持，要用什麼回報桃園人民？