嘉義縣有一名50多歲黃姓男子，日前自稱是總統特別助理及民進黨中央黨部主任委員，進入中埔鄉公所欲找鄉長，稱有人假借他的名義收錢要求幫忙黨提名，要找鄉長澄清，祕書接待後察覺有異並向黨部求證並無此人，黃男隨後又改往竹崎鄉公所，行徑可疑。中埔分局獲報後介入調查，將黃請回派出所釐清動機，並報請嘉義地檢指揮偵辦。

據了解，黃男當時走入中埔鄉公所內，向公所人員表示有人假借他的名義收取金錢，要求幫忙黨提名他，為此他專程要來找鄉長澄清，但因當時鄉長外出，委由祕書接待，祕書見其言談有異，進一步向民進黨嘉縣黨部求證，發現並無此人；該男隨後又到竹崎鄉公所，詢問公所人員政黨相關等問題，該員請他表明身分，黃男又騎車離開。

嘉縣警察局指出，因全國性公民投票在即，且明年又有九合一公職人員選舉，縣警局為防制類此涉及詐欺及妨害社會秩序的行為，立即派員依公所祕書提供的資訊，調查掌握該名男子身分後，將該名男子請回派出所，調查假冒總統特助及黨職的動機，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。