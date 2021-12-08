大陸央視新聞報導，「2021·南南人權論壇」8日在北京舉行。中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明出席開幕式，宣讀中國國家主席習近平賀信並發表主旨演講。黃坤明指出，習近平的賀信深刻闡明了中國的人權觀和尊重保障人權的生動實踐，彰顯了弘揚全人類共同價值、促進國際人權事業健康發展的使命擔當，為辦好本次論壇、推進廣大開發中國家人權事業發展提供了重要指引。

黃坤明表示，中國共產黨的100年，是爭取人權、尊重人權、保障人權、實現人權的100年。中共十八大以來，習近平高度重視尊重和保障人權，鮮明提出「人民幸福生活是最大的人權」，中國共產黨和政府採取一系列政策舉措，增強人民獲得感、幸福感、安全感。

歷史證明，中國成功走出了一條符合時代潮流、具有中國特色的人權發展道路，為國際人權事業作出重要貢獻。

黃坤明稱，面向未來，中國願與廣大開發中國家一道，堅持人民至上、生命至上，共謀繁榮發展，促進平等合作，維護公平正義，完善全球人權治理體系，推動世界人權事業向著更加平等、全面、均衡、進步的方向發展。

本屆論壇由大陸國務院新聞辦公室和外交部共同主辦，主題為「人民至上與全球人權治理」。100餘個國家和國際組織的高級官員、專家學者、駐中使節等近400人以線上線下方式參會。

南南人權論壇創立於2017年，至今已舉辦兩屆。首屆主題是「構建人類命運共同體：南南發展的新機遇」。2019年第2屆以「文明多樣性與世界人權事業的發展」為主題。