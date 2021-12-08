近年大麻染台愈趨嚴重，以及年輕人沾觸新興毒品日增，為提升民眾反毒知能，法務部、教育部、食藥署今年以創新宣導的方式，取材知名電視劇「做工的人」阿欽的故事，藉由劇情建構的角色與故事情節，以及透過演員柯叔元的表演張力，用故事打動人心，發揮寓教於樂的宣導效果，讓民眾更容易記得毒癮的負面影響。

柯叔元運用劇中角色在反毒宣導影片中，重新詮釋了「阿欽的人生」，觀眾可以首次聽到，「阿欽」在劇中沒有告訴觀眾的事情，真實反應出成癮者不為人知的心聲，也呼籲在誘發吸食毒品的情境下，任何人都要貫徹「守住立場，絕不越界」的態度。

此外，柯叔元與中正大學犯罪防治系教授戴伸峰，也針對習慣通勤時收聽Podcast的民眾，於鏡好聽「戒不了的癮」podcast特別節目中，讓聽眾輕鬆從演員、藥理、生理、心理的角度，了解毒品為個人、家庭、社會所造成的影響，一次解開民眾對於藥物成癮的多種迷思。

藉由這次的反毒宣導可以發現，其實每個人都有可能因為一念之間，走上毒癮這條不歸路，所以千萬別因壓力、好奇而碰毒，這不僅會讓人失去所愛，也會造成個人身心永久的損害。為了生活在無毒的環境，除了要重視毒癮問題之外，在關鍵時刻更要「守住立場，絕不越界」。

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