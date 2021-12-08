有網友在底下大酸「網軍還沒到但王定宇先到你住所了」被讚爆，不少人紛紛附和：「聽說這裡租房8000含接送」、「想問8000套房還有剩嗎」。(圖／顏若芳臉書)

除狂酸顏若芳與王定宇親密同居一事外，不少人也反嗆「政院幕僚去年才被抓包立院內作圖給側翼」、「妳再說賴清德說謊嗎」打臉顏若芳。(圖／顏若芳臉書)

高嘉瑜遭施暴意外牽扯綠營網軍案外案，幕後主使者太陽花青年李柏璋神隱至今已逾一周，在野齊喊要求中央徹查網軍，但民進黨前發言人顏若芳在臉書PO文稱「政府從未養網軍」，控台北市長柯文哲才是網軍首領，還留言嗆「柯粉再過3秒就抵達戰場」，未料網友底下回11字讓全場笑翻。

顏若芳昨(7日)在臉書PO文，稱「政府從未養網軍也不可能養網軍」，她表示政府機構預算都是攤在立法院朝野面前，公開透明，反嗆柯文哲先檢討自己，並一同指控朱立倫與羅智強才是網軍頭目，文末大酸「行政院忙國家大事柯文哲擺爛城市」，還不忘呼籲粉絲挺自己「中山、大同唯一支持顏若芳」。

顏若芳砲火全開，文章PO完不夠，繼續在留言區嗆「柯粉再過3秒就抵達戰場」，未料底下網友留言酸「網軍還沒到但王定宇先到你住所了」，讓全場都笑翻，紛紛附和：「我是進來問房價的啦」、「想知道8000的套房還有剩嗎」、「一定要戰場，不能到套房嗎」、「妳忘記備註8000套房已經沒了」、「8000房租含司機還有嗎」、「哈囉我來了，聽說這裡租房子8000含早餐」、「民進黨大房東說話了」、「現在通膨，房租好像從8000漲到1萬了」。

也有人針對網軍事件狠打臉顏若芳：「妳在臭行政院中央圖房嗎」、「政院幕僚去年立法院作圖給側翼才被媒體抓包耶」、「聽說行政院網軍是最兇的」、「賴清德哭暈在廁所」、「現任副總統當時被你們家網軍抹成中共同路人耶」。