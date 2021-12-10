對桃園、台中、新北陸續表態將加重囤房稅，財政部表示樂觀其成，建議各縣市多交流做法，在因地制宜，有妥善配套下，可緩解租金轉嫁等衝擊，已要求六都及新竹縣市後續定期回報研議或推動進度。

財政部11月23日邀集六都及新竹縣市等8個地方政府開會，點名盼新北、桃園、台中、高雄及新竹縣市，能仿效台北、台南根據囤房戶數多寡訂定「囤房稅」差別稅率；隔日，高雄率先宣布跟進，近日桃園、台中、新北也表態研擬加大囤房稅力道。

對此，財政部賦稅署署長許慈美表示，「樂觀其成」，很開心看見這樣的同儕效應，尤其近期六都、新竹縣市房價都有明顯上漲情形；現行機制下，地方政府本來就還有空間去加重囤房稅，樂見縣市妥善運用。

外界擔心，加重囤房稅可能造成房東租金轉嫁給房客等衝擊，許慈美強調，訂定囤房稅差別稅率不會影響自住，也能靠地方自行因地制宜，設計配套方案來降低衝擊，此次台南市修法能快速順利通過正是因為如此。

舉例來說，台南市放寬單獨繼承2戶以內者、符合「租賃住宅市場發展及管理條例」（包租代管）的租賃住宅等，都可排除適用囤房稅差別稅率，台北市也有類似做法，鼓勵各縣市多相互觀摩交流，看到適合的做法就能比照採行。

許慈美表示，將持續督導房價上漲縣市，研議或推動訂定囤房稅差別稅率，定期回報進度，「不論做與不做，都希望說明理由」。

至於是否將提出「房屋稅條例」修法，調整「囤房稅」稅率區間（現行為1.5%至3.6%），許慈美回應，會遵照立法院要求，在明（2022）年1月底、2月初提出修法評估。

財政部2014年修正房屋稅條例，將住家用房屋區分為「自住」及「非自住」，「自住」限3戶，稅率維持1.2%，第4戶起視為「非自住」，稅率提高為最低1.5%、最高3.6%，俗稱「囤房稅」。

地方政府可自行設計課徵方式，如根據囤房戶數訂定高低差別稅率，最高適用稅率3.6%，若認為力道不足，還可動用地方稅法通則規定，再加徵30%，等於最高可課到4.68%。（編輯：楊蘭軒）1101208