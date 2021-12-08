房地產名人「帥過頭」黃家進聘用簡仲良為特別助理，簡以個人名義與有意參加黃召集網友集資購買「合資案契約書」，但卻遭他人挪用款項他用，台灣高等法院判他10月徒刑，沒收70萬犯罪所得定讞。

高院認為，簡仲良任由他人利用機會，擅自對外宣稱自己才是不動產之真正權利人，其後並將不動產出售，對黃家進之財產權未加尊重，破壞黃家進之信賴，又於偵審中均未能坦承犯行，未能達成和解或賠償其損害判刑10月。