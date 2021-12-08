看好疫後台中婚宴市場的發展，台中兆品酒店林氏家族旗下的佳信餐飲公司，與七期向上路的「展華花園會館」結盟合股，12/4試營運，今（8）日正式營業，瞄準疫情趨穩後的婚宴及年終尾牙春酒商機。

台中兆品酒店表示，展華花園會館最大規模約可容納180桌，未來將保留原來的店名經營，同時也維持原有餐飲風味，未來50桌以上的宴會訂單，將以展華花園會館為主。

台中兆品酒店今日發表2022年菜外帶和除夕宴菜色，年菜外帶部分，主打「虎笑迎新富貴吉祥組」每套5人份，6菜1湯原價6380元，12月31日前預訂優惠價3888元，並從除夕前的1月28日就開始取餐，一路至年初五的2月5日，希望讓消費者在家就可以享受到星級飯店的美食。

2022年除夕，宴會廳推出「虎笑迎新 除夕圍爐饗宴」，提供小家庭5人桌宴7688元、大家庭10人桌宴13888元（均需加10％），除夕圍爐宴活動包含財神爺報喜、吉祥虎賀歲、新春好禮抽等多項精彩活動，陪民眾一起守歲，當日還有機會抽中最大獎總統套房住宿券、悅景套房住宿券，以及品東西自助百匯餐券等多項好禮，歡聚迎新抽好禮。