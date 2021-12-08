美國共和黨與民主黨領袖已就參議院調高債務上限的一項程序達成協議，眾議院已在7日通過該法案，為國會避免災難性的債務違約鋪路。

這項法案是參院少數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）與參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），幾周以來協商的成果。法案還防止聯邦醫療保險（Medicare）和其他將於年底啟動的計畫之支出遭到刪減。

眾議院已在7日稍晚以222票對212票通過法案，讓法案送交參議院投票，議員期望法案能在近日過關。

法案並不是直接提高債務上限，而是設立額外的投票程序，在參議院得到簡單多數的支持便能通過，無需像大多數法案要超過60票才能過關。

雖然債務上限投票本身不一定需要共和黨的支持，但至少需要10名共和黨議員的合作，才能通過設定上述程序的法案。麥康諾7日表示他有信心得到足夠的共和黨議員支持。民主與共和黨在參院各占50個席次。

共和黨有意迫使民主黨利用預算協議程序（budget reconciliation）來提高政府舉債上限，然而民主黨則主張，共和黨應該在債務上限一案與民主黨一同出力。舒默表示，法案可讓民主黨不必用到預算協議程序，就能繼續處理債務上限問題。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稍早透過聲明稿提出示警，表示國會如果沒有快速採取行動，後果將不堪設想。國會必須盡速解決債務上限議題，防止美國國內生產毛額（GDP）流失數兆美元，與信貸遭受災難性降評風險。

美國財政部先前警告，美國政府可能會在12月15日之前耗盡資金，無法履行義務。

調高債務上限並不是授權新的支出，而是允許政府發行新債券來支應現有義務，例如社會安全福利和利息支出。