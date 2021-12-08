德國社會民主黨領袖蕭茲今天獲總統任命後返回國會，宣誓就任戰後第9位總理。對此，歐盟領袖表示期待與蕭茲聯手，共創更強大的歐盟；多國領導人也紛紛向蕭茲表達祝賀之意。

現年63歲、曾在前朝梅克爾政府擔任副總理與財政部長的蕭茲（Olaf Scholz），在聯邦議院（Bundestag）議長巴斯（Baerbel Bas）的主持下正式宣誓就職。聯邦議院稍早以395票比303票，同意蕭茲接替執政長達16年的前總理梅克爾，成為新任總理。

總理人選出爐後，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特以母語德文發文說，「恭喜蕭茲當選並獲任命為德國總理，祝您有個好的開始，也期待我們更加相信，能為歐洲強大而相互合作。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推文表示，法德雙方「將為法國、德國以及全歐洲人民攜手譜寫下一個篇章」。馬克宏也不忘感謝梅克爾，稱她「永遠不忘記歷史的教訓，為我們做出這麼多貢獻，並與我們一同推動歐洲前進」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也發出賀電，祝賀蕭茲就職。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我們期待延續現狀，期待（蒲亭）總統與新總理（蕭茲）發展建設性關係，也期待德方像先前一樣，理解對話是化解最嚴重分歧的唯一方式。」

新華社等中國官媒報導，中國國家主席習近平也向蕭茲送上祝賀，並表示，「願鞏固並深化政治互信，拓展各領域交流合作」，同時推動中德關係邁上新台階。