下屆衛福部長熱門人選、已婚的健保署長李伯璋被拍到約會氣質嫩妹，兩人十指緊扣漫步大街。（圖／攝影組）

已婚健保署長李伯璋被視為下一屆被看好的衛福部長熱門人選，但卻被拍到與年約30歲女子散步，走到昏暗處甚至「十指緊扣」；在該事情爆發之後，很多人還跳出來幫他澄清。中天新聞針對「已婚健保署長李伯璋與乾女兒十指緊扣，你覺得哪句話最瞎？」進行街訪民調，提供5個選項供受訪民眾挑選，結果，4個選項中的每一句話，民眾都覺得實在太瞎了。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》8日派出記者辮子妹針對「已婚健保署長李伯璋與乾女兒十指緊扣，你覺得哪句話最瞎？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：

1.李伯璋︰她為奶奶吃素十年…我問心無愧…太太看到會傷心

2.李秉穎︰他也牽過我，這是好習慣學起來

3.周玉蔻︰以前長官也喜歡牽我們的手，常常被他牽

4.陳時中︰李伯璋盡忠職守、超有同理心

5.網友︰李伯璋你看過「她奶奶」嗎？

該街訪民調，結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中5人選擇選項1；5人選擇選項2；6人選擇選項3；0人選擇選項4；4人選擇選項5。

一名女子表示，「全部都很瞎吧，這都是瞎掰的吧。」一位先生則表示，「李伯璋說她為奶奶吃素10年…我問心無愧…太太看到會傷心。這句話最瞎，因為你問心無愧，幹嘛怕太太傷心，太離譜了嘛。」還有人好奇問，「李伯璋看過『她奶奶』嗎？」

一位正妹表示，「我也不會跟我爸牽手。」一位男子認為，「一定有甚麼貓膩，不然他怎麼會跟她十指緊扣。」另一名男子也傻眼說，「她為奶奶吃素10年，這跟牽手有什麼關係？」