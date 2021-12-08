前JKF女郎賈曈曈上月24日深夜遭警方攔查出攜毒，她事後承認吸食遭JKF火速除名；不料近日周刊加碼爆料，賈曈曈在直播平台誘騙1名陳姓男子近400萬，她先是謊稱與對方交往，並以替父親還債等理由，說已向經紀人借了百萬，若不還錢恐遭強迫接性交易，她甚至要求男子直接在直播內「斗內」，疑似企圖規避詐欺罪嫌。

據《鏡週刊》報導，高雄1名陳姓男子爆料，他當初在直播平台「維納斯」看到賈曈曈後2人持續聊天，賈曈曈今年5月提出交往邀請，之後就以繳房租、辦抽獎、償還經紀人借貸、解除合約等理由向他陸續借錢400萬，賈曈曈甚至要求他以直播粉絲身分在平台「斗內」，企圖躲避詐欺刑責，而賈曈曈拿到錢後就不理睬他。

陳姓男子表示，賈曈曈原先不斷向他哭訴因為要爸爸債務纏身，賈向經紀人借了156萬後，遭經紀人威脅如果還不出錢就會強迫賈接大尺度外拍或是性交易還債，他當時以為自己已是賈的男友，因此先後在直播平台儲值16萬後，又將土地拿去抵押貸款140萬，全是為了替賈「贖身」。

陳姓男子說，他在10月又在直播平台儲值了210萬，並向朋友借了40萬，而賈賈曈曈一再堅持拒收現金，要求他從男友變成「粉絲」直接在平台斗內，疑似就是要營造「粉絲送禮」、「你情我願」狀況，而且賈還不斷洗腦會與他結婚，還會搬到高雄與他同居，他才一時意亂情迷之下遭騙。

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