《衛報》（The Guardian）8日報導，英國首相強生（Boris Johnson）已確認，將跟上美國的腳步，對北京冬季奧運會進行外交抵制，不會派出任何部長或官員出席。

根據報導，英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）8日在國會中，呼籲強生對北京冬奧進行「全面外交抵制」；強生回應，將進行「有效的」外交抵制，確認不會派任何部長或官員出席北京冬奧，但不會禁止運動員參賽，稱後者「很不明智」。

這代表目前已有四國政府代表缺席北京冬奧。除美國和澳洲先後以中國大陸的人權問題為由，宣布進行外交抵制之外，紐西蘭也稱不會派官員出席北京冬奧，但強調原因與新冠肺炎（COVID-19）全球疫情有關，且早在10月就已向中國大陸通知此決定。

不過《衛報》指出，根據強生的發言，英國王室成員仍可能出席北京冬奧，因為安妮公主（Princess Anne）正是英國奧林匹克協會（British Olympic Association）的會長，也是國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）的成員。

美國政府6日宣布對北京冬奧進行外交抵制，但多數盟友都仍在觀望，並未立即宣布跟進。如南韓總統府便告訴媒體，該國政府「尚未決定是否出席」；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則表示，將與歐盟成員國協商，尋求在此議題上採取一致的態度；另《產經新聞》等日本媒體報導，該國政府可能不派內閣成員出席，但會讓體育廳長官室伏廣治和日本奧林匹克委員會（Japanese Olympic Committee）會長山下泰裕參加，一方面響應美國抵制，另一方面降低與中國大陸徹底對立的可能性。