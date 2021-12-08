義守大學大二好手邱子軒在8日自己22歲生日這天，以UBA生涯新高的36分，加上12籃板、4抄截，助隊歷經延長賽激戰後94比90力克國立體大，收下預賽第3勝。

第一次生日當天在球場比賽並獲勝的邱子軒，希望以團隊獲勝為主，卯起來表現，個人數據夠漂亮、球隊又在延長賽獲勝，坦言是難忘的「生日禮物」，接下來希望幫助義守先以挺進8強為目標，再一步一步去爭取更多榮譽，「雖然球隊沒有外籍生，也欠缺主力中鋒，但幾個高個子可以練，期待練起來後可以跟其他隊伍禁區戰力對抗。」

除了邱子軒，義守後衛劉承彥贊助14分，其中第4節及延長賽雙方比數緊咬之際，投進4記大號三分球助隊要回氣勢，賽後除了霸氣說要「捍衛主場」、不能漏氣，也感謝隊友傳球，「出手就有感覺會進，也是靠大家幫忙我才能進。」

義守總教練謝玉娟指出，對於這樣的比賽劇本真的沒想到，這個球季廖哲億、靳智翔兩個大學長回來加入義守教練團，為她帶來執教上比較缺少的更強烈的贏球企圖心，幫助三民高中和義守大學更好，廖哲億感謝小娟姐給予他執教空間發揮，他表示：「想把自己過去8年在普門帶隊學到的經驗，帶回來分享給學弟，我們也常常互相討論、交換意見，期待我和學弟的配合更熟悉之後，團隊表現能更上層樓。」

義守大學劉承彥展現強心臟，關鍵時刻飆進4記大號三分球。（大專體總提供）

國立體大韓杰諭19分、8籃板。（大專體總提供）