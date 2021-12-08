港股上市的大陸知名短影音平台業者快手，8日傳出公司計劃啟動新一波裁員的消息。據先前快手招股書顯示，截至2020年6月30日，快手有16387名全職員工。

澎湃新聞網8日引述快手內部員工透露，快手在北京、上海、廣州、深圳四地的商業化團隊將在年底前完成轉型，其中部分業務將被取消。剩餘的業務將在今年12月底前將辦公地點調整到杭州，「搬家和離職之間，二選一。不願意去杭州的員工都在等待離職」。

另一名快手員工表示，此次裁員為年底人力優化的一部分，主要針對的是績效不達標的員工，其中包括績效為C級以下的員工，並涉及部分B級績效的員工。此前，有員工在職場社交平台上指出，快手此次裁員範圍不僅包括基層員工，部分年齡超過35歲、非技術工作的高層團隊也被裁員。

至於裁員比例方面，有快手員工在社交媒體上透露，此次快手裁員幅度達到30％，但亦有員工稱，目前整體的裁員幅度達10％～15％。