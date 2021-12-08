靶材大廠光洋科（1785）經營權風暴一波未平一波又起，為主張對光洋科經營權，獨董吳美慧、吳昌伯相繼宣布於12月24日、27日各自召開股東臨時會，另為阻止對方成功開會，也同步向商業法院聲請假處分，不過此攻勢並未奏效，商業法院8日裁定兩造均禁止召開股東臨時會，但可抗告。

對於商業法院做出上述裁定，光洋科公司派表態將堅決抗告到底，至於光洋科新任董事長暨台鋼董事長王炯棻則表示，是否提出抗告，將待收到正式裁定後，再與律師研究。

光洋科經營之爭愈演愈烈，連股東臨時會也鬧雙胞，針對公司派和市場派爭執不下，商業法院8日做出均禁止召開股東臨時會的裁定，裁定的理由是吳美慧、吳昌伯均為光洋科公司獨立董事，同為審計委員會成員，理應對公司事務做出客觀判斷，若兩人都認為有必要召開股東臨時會，以全面改選第9屆董事及獨立董事，兩造未於審計委員會中凝聚共識，反將於110年12月24日、27日短短數日間密集召開兩場股東臨時會，事由還都是全面提前改選光洋科公司第9屆董事、獨立董事，將致光洋科公司全體股東無所適從，難以行使股東權利。

另判決書中亦指出，股東臨時會鬧雙胞，可能因此產生多組董事及獨立董事名單，引發光洋科公司「董事究為何人」的糾紛，並已造成股東、客戶及社會大眾疑慮、影響公司正常營運，使外界產生光洋科公司經營權爭奪紛爭不斷的印象，而光洋科公司的交易對象包含國內多家大型晶圓製造公司，光洋科公司董事會能否穩定執行職務，對交易相對人的權益影響甚鉅。

對於法院的裁定結果，光洋科公司派稍晚也發佈聲明，強調對此「深感遺憾」，光洋科公司派表示，法院要求審計委員會凝聚共識，根本違反法律賦予獨董獨立行使職權之立法意旨，法院裁判，竟然直接違背法律，當然無法令人接受，堅決抗告到底。

光洋科公司派強調，近日正逢公司遭遇重大危機，故訂於12月27日召開股東臨時會。法院竟未審酌本司召開之理由，且罔顧投資人權益，致半導體產業供應鏈於不顧，顯忽視民民意與社會脫節，並再次強調，本次裁定結果牽連目前的紛擾，與商業法院存在的目的及解決紛爭的使命背道而馳！光洋科為捍衛公司、投資人及員工相關權益，並維護台灣產業命脈，決定立即提起抗告！